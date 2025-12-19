Hedgefonds: Diese Strategien lieferten 2025 die höchsten Renditen

Laut Daten des Branchenanbieters PivotalPath waren Equity-Fonds, die Aktien je nach Sektor, Region oder Investmentthema long und short handeln, in den ersten elf Monaten des Jahres die erfolgreichste Kategorie. Der Equity Sector Index legte bis Ende November um 22,7 Prozent zu. Er bildet die Wertentwicklung von Fonds ab, die in den Bereichen Einzelhandel, Finanzen, Gesundheit, Telekommunikation, Medien, Energie und Industrie aktiv sind.

Kurz vor Jahresende zeichnet sich ein klarer Sieger unter den Hedgefonds-Strategien ab. Aktienorientierte Fonds haben im Jahr 2025 die höchsten Gewinne erzielt. Besonders erfolgreich waren Wetten auf Gesundheitswerte, asiatische Aktienmärkte sowie Technologie-, Medien- und Telekommunikationsunternehmen, so CNBC.

Gesundheitsfonds an der Spitze

Innerhalb der unterschiedlichen Strategien ragen Healthcare-Fonds besonders heraus. Sie erzielten von Januar bis Ende November einen Zuwachs von knapp 36 Prozent und führen damit das Ranking klar an. Fonds mit Fokus auf asiatische Aktien folgen mit einem Plus von 19 Prozent. Manager, die auf Technologie-, Medien- und Telekommunikationswerte setzen, kamen auf rund 17,5 Prozent.

Ereignisgetriebene Strategien, die auf Übernahmen, Restrukturierungen oder Insolvenzen abzielen, verzeichneten ein Plus von 12,1 Prozent. Multi-Strategie-Fonds erzielten 9,2 Prozent. Global-Macro-Fonds, die auf makroökonomische und geopolitische Trends über verschiedene Anlageklassen hinweg setzen, erzielten 8,6 Prozent. Über alle Strategien hinweg liegt der breite PivotalPath Composite Index mit rund 10,8 Prozent im Plus.

Warnung vor trügerischer Sicherheit

Trotz der soliden Gesamtrenditen warnt PivotalPath vor einem Risiko: Die Korrelation zwischen Hedgefonds und den Aktienmärkten ist nach wie vor sehr hoch. In einer stärkeren Marktkorrektur könnten sich vermeintlich defensive Strategien daher als weniger stabil erweisen als erwartet.

Warum Healthcare so stark läuft

PivotalPath führt die Stärke der Gesundheitsfonds auf mehrere Faktoren zurück: den globalen Wettbewerb um neue Abnehmmedikamente, politische Eingriffe bei Medikamentenpreisen sowie den zunehmenden Druck auf große Pharmakonzerne durch auslaufende Patente. Studienergebnisse, neue Zulassungen, Preissignale und Übernahmefantasien sorgen für klare Gewinner und Verlierer – ideale Voraussetzungen für selektive Hedgefonds-Strategien.

Auch der Healthcare-Spezialist Rhenman & Partners sieht weiteres Potenzial. Mehr regulatorische Klarheit und eine wachsende Pipeline möglicher Börsengänge für 2026 stützen den Sektor. Attraktive Bewertungen, robuste Fundamentaldaten und ein aktives Übernahmeumfeld sprechen aus Sicht der Manager für anhaltende Chancen im Gesundheitsbereich.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial Diese 5 Aktien könnten überraschen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!