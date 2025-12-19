Börsenstart Europa - 19.12. - OMX Stockholm 30 stark +0,59 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:46) bei 30.317,64 PKT und steigt um +0,34 %. Top-Werte: Delivery Hero +3,26 %, Hochtief +1,82 %, AUTO1 Group +1,72 % Flop-Werte: FUCHS Pref -1,22 %, ThyssenKrupp -1,13 %, PUMA -0,74 %

Der DAX bewegt sich bei 24.200,19 PKT und steigt um +0,25 %. Top-Werte: Heidelberg Materials +1,76 %, Zalando +1,26 %, Siemens Energy +1,25 % Flop-Werte: Symrise -0,51 %, Scout24 -0,43 %, SAP -0,41 %

Der TecDAX steht bei 3.546,89 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: United Internet +1,51 %, Elmos Semiconductor +1,29 %, Evotec +1,25 %

Flop-Werte: CANCOM SE -2,75 %, Kontron -0,89 %, Nemetschek -0,72 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:53) bei 5.739,38 PKT und steigt um +0,27 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,52 %, Siemens Energy +1,25 %, Enel +1,16 %

Flop-Werte: L'Oreal -0,65 %, SAP -0,41 %, EssilorLuxottica -0,40 %

Der ATX steht bei 5.206,51 PKT und gewinnt bisher +0,08 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +3,04 %, Lenzing +1,57 %, DO & CO +1,18 %

Flop-Werte: OMV -0,71 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -0,59 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,18 %

Der SMI steht aktuell (09:59:46) bei 13.131,87 PKT und steigt um +0,21 %.

Top-Werte: Givaudan +0,91 %, Zurich Insurance Group +0,73 %, Holcim +0,66 %

Flop-Werte: CIE Financiere Richemont -0,95 %, UBS Group -0,61 %, Nestle -0,41 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:22) bei 8.150,73 PKT und steigt um +0,34 %.

Top-Werte: Edenred Bearer and /or registered shares +1,11 %, Eurofins Scientific +1,01 %, Credit Agricole +0,92 %

Flop-Werte: Kering -1,34 %, Pernod Ricard -1,18 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -1,14 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:26) bei 2.839,15 PKT und steigt um +0,59 %.

Top-Werte: Nordea Bank Abp +1,52 %, Alfa Laval +0,97 %, Assa Abloy Registered (B) +0,96 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,68 %, Svenska Cellulosa SCA (B) -0,29 %, Getinge (B) -0,14 %