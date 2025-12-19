AKTIE IM FOKUS
Hornbach Holding unter Druck nach finalen Quartalszahlen
- Hornbach-Aktien fallen um 2,6 % nach Quartalsbericht.
- Höchster Verlust seit April: 4,6 % in den Anfangsminuten.
- Analysten sehen schwache Zahlen, kein Grund zur Anpassung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt noch mühsam stabilisierten Aktien der Baumarktgesellschaft Hornbach Holding haben am Freitag nach dem finalen Bericht zum dritten Quartal wieder nachgegeben. Um 2,6 Prozent ging es für die im SDax enthaltenen Titel zuletzt bergab. In der Spitze hatten sie in den Anfangsminuten sogar 4,6 Prozent verloren, was sie mit 81,80 Euro auf ihren niedrigsten Stand seit April drückte. Eine in den vergangenen Tagen spürbare, leichte Erholungstendenz bekam damit einen Rückschlag.
Die finalen Resultate konnten die Anleger nicht neu für die Aktien begeistern, während Analyst Thomas Maul von der DZ Bank auf den ersten Blick keine Überraschungen mehr sah. Hornbach hatte schon am 5. Dezember nachbörslich Eckdaten vorgelegt und war dabei etwas vorsichtiger für die Ergebnisprognose geworden. Kurz danach hatten die Aktien das bisherige Tief seit April erreicht, das sie nun wieder unterboten.
Volker Bosse von der Baader Bank schrieb am Freitag in einer ersten Reaktion, schwache Zahlen und der skeptischere Ausblick hätten sich bestätigt. DZ-Bank-Fachmann Maul rechnet daraufhin nicht mit größeren Anpassungen an den Konsensschätzungen. Der Quartalsbericht verdeutliche aber, dass eine verhaltene Umsatzentwicklung in erster Linie dem schwachen Konsumklima geschuldet sei und nicht unternehmensspezifischen Problemen./tih/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HORNBACH Holding Aktie
Die HORNBACH Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 83,50 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 09:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HORNBACH Holding Aktie um +0,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,67 %.
Die Marktkapitalisierung von HORNBACH Holding bezifferte sich zuletzt auf 1,34 Mrd..
HORNBACH Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8400 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,00EUR. Von den letzten 4 Analysten der HORNBACH Holding Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 118,00EUR was eine Bandbreite von +6,89 %/+40,14 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HORNBACH Holding - 608340 - DE0006083405
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HORNBACH Holding. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bin seit heute mit dabei - mMn trotz Konsumflaute guter, eher defensiver Wert.
Herr Hornbach hat u.a. folgende Aussage in dem Interview getroffen auf die Frage: