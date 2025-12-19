Silber: Das Risiko steigt brutal

Sameer Samana vom Wells Fargo Investment Institute und Brett Donnelly von Spectra Markets sehen die Voraussetzungen für weitere Kursgewinne als zunehmend anspruchsvoll. Silber habe zwar von klassischen Treibern wie niedrigen Zinsen, anhaltender Inflation, geopolitischen Spannungen, einem schwächeren US-Dollar, Zentralbanknachfrage sowie einer robusten industriellen Nachfrage etwa aus der Solar- und Elektroautoindustrie profitiert. Zusätzlich hätten physische Angebotsengpässe im Jahresverlauf einzelne starke Preisschübe ausgelöst.

Nach dem kräftigen Höhenflug bei Silber mehren sich Stimmen, die zur Vorsicht mahnen. Der Silberpreis ist 2025 um rund 125 Prozent gestiegen und hat damit sogar Gold deutlich hinter sich gelassen. Genau dieser außergewöhnliche Anstieg lässt laut mehreren Analysten Zweifel aufkommen, ob die Rallye kurzfristig noch tragfähig ist.

Donnelly argumentiert jedoch, dass sich die jüngste Dynamik zunehmend von den Fundamentaldaten entkoppelt habe. "Der Anstieg erfolgt größtenteils auf impulsive Weise, die fast nichts mit den Entwicklungen in der realen Welt zu tun hat." Weder das US-Haushaltsdefizit noch alternative Absicherungen wie Bitcoin hätten zuletzt eine vergleichbare Dynamik gezeigt. Zwar rät Donnelly nicht zu Short-Positionen, warnt jedoch ausdrücklich: "Es ist erwähnenswert, dass nach 100-prozentigen Kursanstiegen in einem einzigen Jahr die zukünftigen Renditen schlecht sind." Historisch folgten auf derart extreme Jahresgewinne bei Silber meist eher schwächere Jahre. Für Anfang 2026 hält er es daher für sinnvoll, Silber – ebenso wie Megacap-Technologiewerte – zu meiden und stattdessen auf Gold zu setzen, wenn es um Absicherung gegen Währungsabwertung geht.

Auch Samana sieht Risiken, stützt seine Einschätzung jedoch stärker auf technische Indikatoren. Der Relative-Stärke-Index liege mit 74 in der überkauften Zone, zudem habe der 50-Tage-Durchschnitt den 200-Tage-Durchschnitt nach oben gekreuzt. Aus seiner Sicht ist Silber damit "ziemlich überkauft", weshalb Anleger "möglicherweise Gewinne mitnehmen und auf einen Rückgang warten sollten".

Der breitere Edelmetallmarkt bleibt zwar durch Zinssenkungshoffnungen gestützt, doch die Analysten machen deutlich: Nach einer der stärksten Silberrallyes der Geschichte steigt das Risiko, dass der Markt zumindest eine längere Pause einlegt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





