    Quantum eMotion - Aktie stürzt rapide ab - 19.12.2025

    Am 19.12.2025 ist die Quantum eMotion Aktie, bisher, um -5,24 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Quantum eMotion Aktie.

    Foto: stock.adobe.com

    Quantum eMotion ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich der Quantenverschlüsselung, das durch innovative Technologien und starke Marktpositionierung besticht.

    Quantum eMotion aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.12.2025

    Am heutigen Handelstag musste die Quantum eMotion Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,24 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +15,79 %, geht es heute bei der Quantum eMotion Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Quantum eMotion-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +215,02 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quantum eMotion Aktie damit um +61,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +75,08 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Quantum eMotion einen Anstieg von +138,14 %.

    Quantum eMotion Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +61,96 %
    1 Monat +75,08 %
    3 Monate +215,02 %
    1 Jahr +862,33 %

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Quantum eMotion Aktie, wobei Anleger sowohl Gewinne realisieren als auch an das langfristige Potenzial glauben. Prognosen deuten darauf hin, dass der Kurs bis Ende 2026 über 10 Euro steigen könnte, unterstützt durch strategische Unternehmensentscheidungen und mögliche Regierungsaufträge. Die Beteiligungen an anderen Firmen und Umsatzbeteiligungen werden als Risikominderer betrachtet, was die positive Marktstimmung verstärkt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Quantum eMotion eingestellt.

    Informationen zur Quantum eMotion Aktie

    Es gibt 203 Mio. Quantum eMotion Aktien. Damit ist das Unternehmen 548,42 Mio. € wert.

    Quantum eMotion Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Quantum eMotion Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quantum eMotion Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


