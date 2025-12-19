DroneShield Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 19.12.2025

Mit einer Performance von +8,92 % konnte die DroneShield Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,25 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der DroneShield Aktie. Nach einem Plus von +1,25 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 1,5880€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die DroneShield Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -13,81 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +30,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,72 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +248,26 % gewonnen.

DroneShield Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +30,08 % 1 Monat +37,72 % 3 Monate -13,81 % 1 Jahr +313,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der DroneShield Aktie, die zuletzt um 8,23% gestiegen ist, gefolgt von einer Korrektur. Anleger sichern Gewinne, während die Bewertung durch Marktanalysen und technische Kennzahlen wie KUV und KGV thematisiert wird. Es gibt Unsicherheiten bei Umsatzprognosen für 2026, die die Bewertung beeinflussen. Zudem wird die technische Analyse von einigen Teilnehmern kritisch hinterfragt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 913 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,45 Mrd. € wert.

DroneShield Aktie jetzt kaufen?

Ob die DroneShield Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur DroneShield Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.