Diginex - Aktie im Rampenlicht - 19.12.2025
Am heutigen Handelstag konnte die Diginex Aktie bisher um +3,23 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Diginex Aktie.
Diginex Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025
Mit einer Performance von +3,23 % konnte die Diginex Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Diginex Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,84 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,4300€, mit einem Plus von +3,23 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?
Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Diginex Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -45,15 % verkraften.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diginex Aktie damit um -30,59 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -63,88 %.
Diginex Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-30,59 %
|1 Monat
|-63,88 %
|3 Monate
|-45,15 %
Informationen zur Diginex Aktie
Es gibt 2 Mio. Diginex Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,03 Mio. € wert.
Diginex Aktie jetzt kaufen?
Ob die Diginex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diginex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.