Deutz - Aktie im Rampenlicht - 19.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Deutz Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,00 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutz Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,53 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 8,5900€, mit einem Plus von +3,00 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Deutz AG ist ein führender Hersteller von Antriebssystemen für Off-Highway-Anwendungen, bekannt für innovative und umweltfreundliche Technologien. Hauptprodukte sind Diesel- und Gasmotoren sowie elektrische Antriebe. Deutz ist ein etablierter Marktteilnehmer mit Konkurrenten wie Cummins und Caterpillar. Das Unternehmen punktet mit maßgeschneiderten Lösungen und Zuverlässigkeit.

Der heutige Anstieg bei Deutz konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -12,32 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutz Aktie damit um -3,08 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Deutz auf +105,45 %.

Deutz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,08 % 1 Monat +6,73 % 3 Monate -12,32 % 1 Jahr +110,65 %

Informationen zur Deutz Aktie

Es gibt 153 Mio. Deutz Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,31 Mrd. € wert.

Deutz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.