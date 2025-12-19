    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero

    Delivery Hero Aktie gewinnt an Wert - 19.12.2025

    Am 19.12.2025 ist die Delivery Hero Aktie, bisher, um +3,17 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Delivery Hero Aktie.

    Foto: Paul Zinken - dpa-Zentralbild/dpa

    Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

    Delivery Hero Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Delivery Hero Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +3,17 % im Plus. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Delivery Hero Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 22,150, mit einem Plus von +3,17 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Obwohl sich die Delivery Hero Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -27,95 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Delivery Hero Aktie damit um +0,42 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,61 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Delivery Hero auf -20,97 %.

    Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,42 %
    1 Monat +32,61 %
    3 Monate -27,95 %
    1 Jahr -23,09 %

    Informationen zur Delivery Hero Aktie

    Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,60 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 19.12. - OMX Stockholm 30 stark +0,59 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Delivery Hero

    +3,17 %
    +0,42 %
    +32,61 %
    -27,95 %
    -23,09 %
    -46,85 %
    -81,90 %
    -22,82 %
    ISIN:DE000A2E4K43WKN:A2E4K4



