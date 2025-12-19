Under Armour Registered (C) - Aktie zeigt Schwäche - 19.12.2025

Die Under Armour Registered (C) Aktie notiert aktuell bei 3,5950€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,26 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1210 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,24 %, geht es heute bei der Under Armour Registered (C) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Under Armour ist ein führender Anbieter von Sportbekleidung und -ausrüstung, bekannt für seine technologisch fortschrittlichen Produkte. Trotz starker Konkurrenz durch Nike und Adidas behauptet sich das Unternehmen durch innovative Materialien und ein breites Produktsortiment.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Under Armour Registered (C) Verluste von -8,61 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Under Armour Registered (C) Aktie damit um +4,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,49 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Under Armour Registered (C) eine negative Entwicklung von -48,70 % erlebt.

Under Armour Registered (C) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,84 % 1 Monat +4,49 % 3 Monate -8,61 % 1 Jahr -50,62 %

Informationen zur Under Armour Registered (C) Aktie

Es gibt 201 Mio. Under Armour Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 721,17 Mio. € wert.

Under Armour Registered (C) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Under Armour Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Under Armour Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.