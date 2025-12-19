    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnder Armour Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Under Armour Registered (C)

    Under Armour Registered (C) - Aktie zeigt Schwäche - 19.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Under Armour Registered (C) Aktie bisher Verluste von -3,26 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Under Armour Registered (C) Aktie.

    Under Armour ist ein führender Anbieter von Sportbekleidung und -ausrüstung, bekannt für seine technologisch fortschrittlichen Produkte. Trotz starker Konkurrenz durch Nike und Adidas behauptet sich das Unternehmen durch innovative Materialien und ein breites Produktsortiment.

    Die Under Armour Registered (C) Aktie notiert aktuell bei 3,5950 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,26 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,1210  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,24 %, geht es heute bei der Under Armour Registered (C) Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Under Armour Registered (C) Verluste von -8,61 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Under Armour Registered (C) Aktie damit um +4,84 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,49 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Under Armour Registered (C) eine negative Entwicklung von -48,70 % erlebt.

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,84 %
    1 Monat +4,49 %
    3 Monate -8,61 %
    1 Jahr -50,62 %

    Es gibt 201 Mio. Under Armour Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 721,17 Mio. € wert.

    Ob die Under Armour Registered (C) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Under Armour Registered (C) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


