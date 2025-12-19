Albemarle Aktie gewinnt an Wert - 19.12.2025

Mit einer Performance von +2,79 % konnte die Albemarle Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,43 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Albemarle Aktie. Nach einem Plus von +4,43 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 123,18€, mit einem Plus von +2,79 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Albemarle ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das sich auf Lithium, Brom und Katalysatoren spezialisiert hat. Es ist ein Hauptakteur im Lithiumsektor, mit Konkurrenten wie SQM und Livent. Das Unternehmen profitiert von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Energielösungen.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Albemarle investiert war, konnte einen Gewinn von +75,68 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Albemarle Aktie damit um +7,17 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,69 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Albemarle auf +48,04 %.

Albemarle Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,17 % 1 Monat +16,69 % 3 Monate +75,68 % 1 Jahr +40,63 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,48 Mrd. € wert.

Albemarle Aktie jetzt kaufen?

Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.