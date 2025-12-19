Liquiditätsmanagement bei Investmentfonds: FMA erläutert neue...

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    • Investmentfonds müssen Liquiditätsrisiken besser managen.
    • FMA fordert klare Kriterien und Dokumentation für LMTs.
    • Neue EU-Regeln ab April 2026 für Asset Manager verpflichtend.
    FMA präzisiert Erwartungen der neuen AIFMD II in einer neuen Ausgabe "Reden wir über Aufsicht"

    Wien (APA-ots) - Investmentfonds müssen künftig noch robuster gegen Liquiditätsrisiken
    aufgestellt sein: Die Finanzmarktaufsicht (FMA) legt in der aktuellen Ausgabe ihrer Reihe "Reden wir über Aufsicht" konkrete Erwartungen an das Liquiditätsmanagement von Asset Managern fest. Im Fokus stehen die neuen Vorgaben der EU-Richtlinie AIFMD II, die ab 16. April 2026 verpflichtend umzusetzen sind.

    Stärkung von Widerstandsfähigkeit und Anlegerschutz
    Mit den neuen Regelungen werden Asset Manager verpflichtet, mindestens zwei zusätzliche Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMTs) auszuwählen, zu kalibrieren und bei Bedarf zu aktivierentransparent zu dokumentieren. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit von Fonds in Stresssituationen zu erhöhen und den Schutz der Anleger:innen zu stärken. Die FMA betont die Bedeutung klarer Aktivierungskriterien, umfassender Dokumentation und einer proaktiven Kommunikation mit Anleger:innen.

    Praxisbeispiele und neue Instrumente
    Die Publikation illustriert anhand aktueller Praxisbeispiele die Relevanz eines flexiblen und vorausschauenden Liquiditätsmanagements. Neben etablierten Instrumenten wie Suspendierung und Side Pockets müssen künftig quantitative weitere LMTs wie Rücknahmebeschränkungen und/oder Anti-Dilution Tools eingesetzt werden.

    Transparenz und laufende Überprüfung
    Die Wirksamkeit und Eignung der eingesetzten LMTs sind regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Ein effektiver Austausch mit Depotbanken sowie eine verständliche Information der Anleger:innen stehen im Zentrum der neuen Anforderungen.

    Europäische Harmonisierung und Good Practices
    Die neuen Vorgaben schaffen einen europaweit einheitlicheren Rahmen und erhöhen die Anforderungen an das Liquiditätsmanagement von Investmentfonds. Die FMA setzt klare Erwartungen an Asset Manager hinsichtlich Auswahl, Kalibrierung, Aktivierung und Kommunikation von LMTs undempfiehlt Anleger:innen, vor dem Kauf eines Fonds die gewählten LMTs und deren Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und grundsätzlich diversifiziert zu investieren.

    Die vollständige Ausgabe "Reden wir über Aufsicht:
    Liquiditätsmanagement für Investmentfonds" steht ab sofort auf der Website der FMA zum Download bereit.

    Rückfragehinweis:
    Finanzmarktaufsicht (FMA)
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

