    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 19.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie bisher um +3,77 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie.

    Foto: Rawf8 - stock.adobe.com

    PDD Holdings Inc. ist ein bedeutender Akteur im chinesischen E-Commerce, bekannt für seine Plattform Pinduoduo, die durch Gruppenrabatte und direkte Hersteller-Verbraucher-Verbindungen besticht. Mit innovativen Ansätzen konkurriert es erfolgreich gegen Alibaba und JD.com, wobei das Social-Commerce-Modell ein zentrales Alleinstellungsmerkmal darstellt.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie. Mit einer Performance von +3,77 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,67 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie. Nach einem Plus von +0,67 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 93,70, mit einem Plus von +3,77 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -19,38 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie damit um -5,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PDD Holdings Incorporation (A) (A) auf -2,05 %.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,53 % geändert.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,21 %
    1 Monat -11,96 %
    3 Monate -19,38 %
    1 Jahr -6,67 %

    Informationen zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie

    Es gibt 1 Mrd. PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 130,89 Mrd.EUR € wert.

    PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PDD Holdings Incorporation (A) (A)

    +3,32 %
    -6,69 %
    -12,55 %
    -21,41 %
    -8,98 %
    +8,91 %
    -26,28 %
    +310,37 %
    ISIN:US7223041028WKN:A2JRK6



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



