Kursverluste zu Handelsbeginn

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank um 0,14 Prozent auf 126,40 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,87 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Die Entscheidung der EZB vom Donnerstag, die Leitzinsen nicht anzutasten, hatte die Märkte kaum bewegt, da sie erwartet worden war. Im Tagesverlauf dürften sich EZB-Vertreter zur Geldpolitik äußern. Da auf absehbare Zeit keine Zinsänderung anstehen, dürfte es hier auch keine Überraschungen geben.