    JPMORGAN stuft Fedex auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen des Logistikkonzerns zum zweiten Geschäftsquartal von 285 auf 294 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Auch wenn die Resultate besser als erwartet ausgefallen seien und der Jahresausblick angehoben worden sei, rechne er mit einer neutralen Kursreaktion, schrieb Brian Ossenbeck in einer am Freitag vorliegenden Studie. Denn die eingeleitete Ausmusterung des Frachtflugzeugs MD-11 sollte sich im laufenden Quartal deutlich stärker bemerkbar machen, während der Frachtbereich weiterhin an Dynamik verliere./rob/edh/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:53 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:53 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 243,0EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Brian Ossenbeck
    Analysiertes Unternehmen: Fedex
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 294
    Kursziel alt: 285
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


