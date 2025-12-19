JEFFERIES stuft Fedex auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 315 auf 326 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz gewisser Signale zuvor sei sie von der Stärke der Resultate positiv überrascht worden, schrieb Stephanie Moore in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften jedoch kritisch anmerken, dass die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 unter der Quartalentwicklung liegen./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 01:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fedex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 243,0EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Stephanie Moore

Analysiertes Unternehmen: Fedex

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 326

Kursziel alt: 315

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



