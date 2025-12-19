    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Videoausblick

    Japan erhöht Zinsen - Abu Dhabi pumpt Geld in KI-Blase!

    Der Staatsfonds von Abu Dhabi will 100 Milliarden Dollar in Open AI stecken will - also faktisch gutes Geld schlechtem hinterher werfen

    Wie erwartet hat Japan die Zinsen angehoben - die Inflation in Japan liegt laut offiziellen Zahlen nun höher als in den USA. A propos offizielle Zahlen: die gestrigen US-Inflations-Daten, da sind sich Ökonomen weitgehend einig, sind kaum brauchbar und daher auch kein Maßstab für die US-Notenbank Fed. Die US-Aktienmärkte feierten gestern aber dennoch eine Party - wird das heute weiter gehen, nachdem der Staatsfonds von Abu Dhabi 100 Milliarden Dollar in Open AI stecken will? Also faktisch gutes Geld schlechtem hinterher werfen, da die Aussichten für OpenAI auch durch neues Geld nicht besser werden? Eine Konferenz bei Nvidia brachte eines der großen KI-Probleme auf den Punkt: zu wenig Strom!

    1. Aktienmärkte: Carry Trade Gefahr aus Japan – und niemand schaut hin?

    2. Fake-Ende bei Verbrennerverbot – „Selbstaufgabe Europas“

    Das Video "Japan erhöht Zinsen - Abu Dhabi pumpt Geld in KI-Blase! " sehen Sie hier..




    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
