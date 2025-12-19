    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Continental-(Turbo)-Calls mit gehebelten Renditechancen

    Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf 70 Euro zulegen kann.

    Mit der Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004) ging es seit ihrem Jahrestief vom 7.4.25 bei 42,37 Euro bis zu ihrem Jahreshoch vom 6.11.25 bei 68 Euro stufenweisen nach oben. Danach korrigierte der Aktienkurs auf 62 Euro, um sich mit aktuell 66,80 Euro wieder dem Hoch von Anfang November anzunähern.

    Da lokale Produzenten wie Michelin und Continental von den rückläufigen Volumina und schwacher Nachfrage nach Kautschukprodukten profitieren könnten, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 75 Euro ihre Kaufempfehlung für die Continental-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie in naher Zukunft zumindest wieder auf 70 Euro zulegen kann.

    Call-Optionsschein mit Basispreis bei 67,50 Euro 

    Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Continental-Aktie mit Basispreis bei 67,50 Euro, Bewertungstag 20.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000DU4KRP3, wurde beim Aktienkurs von 66,80 Euro mit 0,38 – 0,39 Euro gehandelt.

    Gelingt der Continental-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 70 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,51 Euro (+31 Prozent) steigern.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 63,73 Euro   

    Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 63,73 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MM8LC34, wurde beim Aktienkurs von 66,80 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro taxiert.

    Kann die Continental-Aktie in absehbarer Zeit auf 70 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,62 Euro (+77 Prozent) erhöhen.

    Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 61,342 Euro   

    Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Continental-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 61,342 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ5N0H3, wurde beim Aktienkurs von 66,80 Euro mit 0,57 – 0,58 Euro quotiert.

    Bei einem Kursanstieg der Continental-Aktie auf 70 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 0,86 Euro (+48 Prozent) steigern.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Continental-Aktien oder von Hebelprodukten auf Continental-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports.

