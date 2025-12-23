Diese Mega-Börsengänge sprengten 2025 jede Erwartung

Der Markt für Börsengänge erlebt 2025 ein starkes Comeback. CNBC berichtet, dass der Medizintechnikkonzern Medline den größten Börsengang des Jahres hingelegt hat. Das Unternehmen sammelte rund 6,26 Milliarden US-Dollar ein. Die Aktie eröffnete an der Nasdaq bei 35 US-Dollar. Mehr als 216 Millionen Aktien wechselten den Besitzer. Das signalisiert Vertrauen und Kapitalstärke.

Nach schwachen Jahren kehrt Dynamik zurück. Laut Ernst & Young (EY) gingen in den ersten drei Quartalen 2025 insgesamt 176 Unternehmen an die US-Börsen. Das ist der beste Zwölfmonatswert seit 2021, als 401 Unternehmen debütierten. CNBC Pro analysierte, welche frisch gelisteten Firmen die größten Gewinne seit dem Ersthandel erzielten. Berücksichtigt wurden nur Unternehmen mit Marktkapitalisierungen ab 1 Milliarde US-Dollar.

Medline setzt die Benchmark

Medline steht sinnbildlich für die Rückkehr großer Deals. Der Konzern krönt damit ein Jahr, das Anlegern wieder Rendite in Aussicht stellt. Der Börsengang markiert erneut Vertrauen in den Gesundheitsmarkt.

Circle wird Krypto-Schwergewicht

Circle Internet Group sorgt für einen der spektakulärsten Auftritte. Das Unternehmen hinter einer wichtigen Stablecoin ging im Juni an die Börse und nahm mehr als 1 Milliarde US-Dollar ein. Die Aktie startete bei 69 US-Dollar und damit mehr als doppelt so hoch wie der Ausgabepreis von 31 US-Dollar.

Rohstoffe bleiben gefragt

Aura Minerals zeigte im Juli, dass auch klassische Industrien glänzen. Das kanadische Bergbauunternehmen platzierte Aktien im Wert von 196,4 Millionen US-Dollar zu 24,25 US-Dollar.

Finanzmarktbetreiber mischt auf

Miami International, Betreiber von Handelsplattformen mit Schwerpunkt Optionen, ging im August an die Börse. Der Konzern nahm 345 Millionen US-Dollar ein. Die Aktie startete bei 31,65 US-Dollar, nachdem sie über der ursprünglichen Preisspanne mit 23 US-Dollar festgelegt wurde.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion