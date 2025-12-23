    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedline Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Medline Registered (A)

    Rekordmarkt 2025

    273 Aufrufe 273 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Mega-Börsengänge sprengten 2025 jede Erwartung

    Der IPO-Markt erlebt 2025 ein starkes Comeback: Milliarden fließen, Bewertungen steigen rasant – und ein Unternehmen sorgt besonders für Aufmerksamkeit.

    Für Sie zusammengefasst
    • IPO-Markt 2025: Medline erzielt 6,26 Mrd. USD.
    • 176 Unternehmen gingen an US-Börsen, bester Wert seit 2021.
    • Circle und Aura Minerals zeigen starke Börsengänge.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Rekordmarkt 2025 - Diese Mega-Börsengänge sprengten 2025 jede Erwartung
    Foto: Mary Altaffer/AP/dpa

    Der Markt für Börsengänge erlebt 2025 ein starkes Comeback. CNBC berichtet, dass der Medizintechnikkonzern Medline den größten Börsengang des Jahres hingelegt hat. Das Unternehmen sammelte rund 6,26 Milliarden US-Dollar ein. Die Aktie eröffnete an der Nasdaq bei 35 US-Dollar. Mehr als 216 Millionen Aktien wechselten den Besitzer. Das signalisiert Vertrauen und Kapitalstärke.

    Revival nach dem Stillstand

    Nach schwachen Jahren kehrt Dynamik zurück. Laut Ernst & Young (EY) gingen in den ersten drei Quartalen 2025 insgesamt 176 Unternehmen an die US-Börsen. Das ist der beste Zwölfmonatswert seit 2021, als 401 Unternehmen debütierten. CNBC Pro analysierte, welche frisch gelisteten Firmen die größten Gewinne seit dem Ersthandel erzielten. Berücksichtigt wurden nur Unternehmen mit Marktkapitalisierungen ab 1 Milliarde US-Dollar.

    Medline setzt die Benchmark

    Medline steht sinnbildlich für die Rückkehr großer Deals. Der Konzern krönt damit ein Jahr, das Anlegern wieder Rendite in Aussicht stellt. Der Börsengang markiert erneut Vertrauen in den Gesundheitsmarkt.

    Medline Registered (A)

    +1,37 %
    +3,84 %
    ISIN:US58507V1070WKN:A41V2L

    Circle wird Krypto-Schwergewicht

    Circle Internet Group sorgt für einen der spektakulärsten Auftritte. Das Unternehmen hinter einer wichtigen Stablecoin ging im Juni an die Börse und nahm mehr als 1 Milliarde US-Dollar ein. Die Aktie startete bei 69 US-Dollar und damit mehr als doppelt so hoch wie der Ausgabepreis von 31 US-Dollar.

    Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)

    -6,83 %
    +4,37 %
    +12,97 %
    -41,22 %
    -2,61 %
    ISIN:US1725731079WKN:A417ZL

    Rohstoffe bleiben gefragt

    Aura Minerals zeigte im Juli, dass auch klassische Industrien glänzen. Das kanadische Bergbauunternehmen platzierte Aktien im Wert von 196,4 Millionen US-Dollar zu 24,25 US-Dollar.

    Aura Minerals

    +3,33 %
    +10,74 %
    +40,65 %
    +46,74 %
    +112,75 %
    ISIN:VGG069731120WKN:A2PBMB

    Finanzmarktbetreiber mischt auf

    Miami International, Betreiber von Handelsplattformen mit Schwerpunkt Optionen, ging im August an die Börse. Der Konzern nahm 345 Millionen US-Dollar ein. Die Aktie startete bei 31,65 US-Dollar, nachdem sie über der ursprünglichen Preisspanne mit 23 US-Dollar festgelegt wurde.

    Miami International Holdings Incorporation

    +0,53 %
    +13,75 %
    +8,09 %
    +19,30 %
    +54,55 %
    ISIN:US59356Q1085WKN:A41EJR

    Redaktion empfiehlt: So zahlen Sie nie wieder zu viel für StromProfitieren Sie sofort von günstigeren Stromtarifen - kostenlos, zuverlässig und mit
    Preisgarantie. Hier Ersparnis prüfen!

     

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

     


    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rekordmarkt 2025 Diese Mega-Börsengänge sprengten 2025 jede Erwartung Der IPO-Markt erlebt 2025 ein starkes Comeback: Milliarden fließen, Bewertungen steigen rasant – und ein Unternehmen sorgt besonders für Aufmerksamkeit.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     