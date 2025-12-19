Miral Impact Fund in Zusammenarbeit mit der Behörde für Soziales Engagement - Ma'an - ins Leben gerufen, um Umweltschutz und soziale Verantwortung zu fördern

ABU DHABI, VAE, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Miral, der führende Entwickler von immersiven Reisezielen und Erlebnissen in Abu Dhabi, hat in Zusammenarbeit mit der Behörde für soziale Beiträge – Ma'an, dem offiziellen Kanal der Regierung von Abu Dhabi für die Entgegennahme sozialer Beiträge, den Miral Impact Fund angekündigt. Dieser Fonds unterstreicht das Engagement von Miral, messbare soziale und ökologische Auswirkungen in ganz Abu Dhabi zu erzielen, und markiert eine Weiterentwicklung seiner CSR-Strategie, während gleichzeitig die Rolle von Ma'an bei der Förderung einer nachhaltigen sozialen Verantwortung in der gesamten Gemeinschaft gestärkt wird.

In Anwesenheit von S.E. Dr. Mugheer Khamis Al Khaili, Vorsitzender der Abteilung für Gemeindeentwicklung - Abu Dhabi, und S.E. Mohamed Khalifa Al Mubarak, Vorsitzender von Miral, wurde die Vereinbarung zur Gründung des Fonds von S.E. Abdullah Al Ameri, Generaldirektor der Behörde für Sozialbeiträge – Ma'an, und Dr. Mohamed Abdalla Al Zaabi, CEO der Miral Group, unterzeichnet.

Der Fonds soll als Katalysator für verantwortungsvolles Wachstum und kommunale Entwicklung dienen. Er wird sich auf vier Hauptpfeiler konzentrieren: Naturschutz, Kunst und Kultur, Gesundheit und Wohlbefinden sowie Bildung und Kompetenzentwicklung – jeder dieser Bereiche erzielt durch gezielte Programme und Initiativen messbare soziale Auswirkungen. Der Fonds stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung der sich wandelnden Prioritäten Abu Dhabis dar und verkörpert das Engagement von Miral für die Gestaltung einer nachhaltigen und integrativen Zukunft. Er bietet außerdem eine transparente Plattform für Unternehmens- und Gemeinschaftsbeiträge und schafft so dauerhaften Wert.

Dr. Mohammad Abdalla Al Zaabi, Group CEO von Miral, erklärte: „Die Einführung des Miral Impact Fund stellt einen entscheidenden Moment auf unserem Weg dar, Reiseziele zu gestalten und ein positives Vermächtnis zu schaffen. Im Laufe der Jahre haben wir soziale Verantwortung fest in unserem Unternehmen verankert, und dieser Fonds ist der logische nächste Schritt, um unsere CSR-Strategie in messbare Maßnahmen umzusetzen. Im Einklang mit Abu Dhabis Vision 2030 wird unsere Partnerschaft mit der Behörde für soziale Beiträge – Ma'an – gemeinsame Beiträge für echte soziale und ökologische Veränderungen kanalisieren, von der Erhaltung unserer Meeresfauna und -flora über die Stärkung unserer Gemeinden bis hin zur Inspiration künftiger Generationen."