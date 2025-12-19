    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Vertrauenskrise

    Junges Geld rennt in Gold – Aktien und Immobilien verlieren Vertrauen

    Krisen, Zölle, KI-Hype – die Verunsicherung wächst. Gold gehört wieder zu den Top-Investments, vor allem bei Jüngeren. Der Trend spiegelt sich auch brutal an den Börsen wider.

    • Gold als Top-Investment bei jungen Anlegern beliebt.
    • 67% der Deutschen fühlen sich durch Krisen verunsichert.
    • Goldpreis 2025 um 65% gestiegen, Minenaktien boomen.
    Foto: Alexander Heinl - picture alliance / dpa Themendienst

    Globale Krisen, geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheit verändern das Anlageverhalten in Deutschland spürbar. Das zeigt das aktuelle "Anlage-Barometer 2025" der Deutsche Börse Commodities. Demnach fühlen sich 67 Prozent der Befragten durch Themen wie militärische Konflikte, US-Zollpolitik und den KI-Hype verunsichert. Entsprechend steigt die Nachfrage nach stabilen Anlageformen – allen voran Gold.

    Besonders auffällig ist der Vertrauensgewinn bei jungen Anlegern. Für die 25- bis 34-Jährigen ist Gold inzwischen die beliebteste Anlageklasse. Mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe (53 Prozent) kann sich aktuell ein Investment vorstellen. Würden sie 25.000 Euro anlegen, entschieden sich 35 Prozent für Gold – mehr als für Tagesgeld, Fonds oder Immobilien. Auch beim Vertrauen liegt das Edelmetall vorn: 18 Prozent nennen Gold als vertrauenswürdigste Anlage.

    In der Gesamtbevölkerung gehört Gold erstmals seit 2022 wieder zu den drei beliebtesten Investments. 27 Prozent würden einen größeren Betrag in Gold investieren, fast gleichauf mit Tagesgeld oder Fonds/ETFs. Aktien, Immobilien, Anleihen und Kryptowährungen verlieren dagegen an Bedeutung. Für langfristige Ziele wie Altersvorsorge, Krisen- und Inflationsschutz oder Vermögensaufbau spielt Gold für viele Befragte eine zentrale Rolle.

    "Das Anlagebarometer zeigt, dass eine konstante Mehrheit der Deutschen die Lage an den Finanzmärkten als unsicher empfindet", sagt Steffen Orben, Geschäftsführer der Deutsche Börse Commodities. "Gleichzeitig deutet das repräsentative Stimmungsbild auf ein wachsendes Interesse an Gold hin, dessen Wert 2025 bislang um mehr als 50 Prozent gestiegen ist." Vor allem junge Menschen vertrauten zunehmend auf Gold als stabilen Baustein im Portfolio. Studien empfählen einen Goldanteil von fünf bis zehn Prozent zur Absicherung.

    Diese Entwicklung spiegelt sich auch an den Märkten wider. Der Goldpreis ist 2025 bislang um rund 65 Prozent gestiegen und hat mehrfach neue Rekordstände erreicht. Noch stärker profitierten Goldminenaktien. Mehrere Large-Caps erzielten dreistellige Renditen. Zu den größten Gewinnern zählen AngloGold Ashanti, Gold Fields, Kinross Gold, Coeur Mining und Barrick Mining mit Kurszuwächsen von teils über 200 Prozent. Auch Equinox Gold, Newmont, Harmony Gold, Pan American Silver und Agnico Eagle Mines legten deutlich zu.

    Während Gold als physische Anlage weiter an Attraktivität gewinnt, zeigen die Kursgewinne der Minenaktien, wie stark Anleger aktuell auf den anhaltenden Trend setzen – getragen von Unsicherheit, Inflationssorgen und der Suche nach Stabilität in einem zunehmend unruhigen Marktumfeld.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


