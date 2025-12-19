Nach Übernahme-Schock: Dieses Institut verteilt Milliarden an Anleger!

Die spanische Großbank BBVA reagiert auf die gescheiterte feindliche Übernahme von Banco de Sabadell mit einem gewaltigen Aktienrückkaufprogramm. Das Institut kündigt Rückkäufe von bis zu 3,96 Milliarden Euro an. Damit will die Bank die Rendite für ihre Anteilseigner spürbar erhöhen. Die Nachrichtenseite The Wall Street Journal berichtet dies unter Berufung auf das Unternehmen.

Die Europäische Zentralbank hat die Maßnahme freigegeben. Der Vorstand von BBVA beschließt ein Programm in mehreren Phasen. Am Montag beginnt die erste Etappe. Sie umfasst Rückkäufe von bis zu 1,5 Milliarden Euro und soll spätestens am 7. April abgeschlossen sein.

Starke Aktie – noch stärkerer Druck zu liefern

Die BBVA-Aktie hat sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt. Laut Datenanbieter FactSet erreicht die Bank inzwischen eine Marktkapitalisierung von rund 114 Milliarden Euro.

Nach dem Scheitern des Sabadell-Deals wollte BBVA schnell ein Signal senden. Das Institut startete bereits ein Rückkaufprogramm von knapp einer Milliarde Euro und beschleunigt nun die Ausschüttungspolitik. Die Botschaft an den Markt ist klar: Wenn Übernahmen nicht gelingen, fließt Kapital direkt an die Aktionäre zurück.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion