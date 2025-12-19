JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell und seine Einschätzung des Technologiekonzerns an die jüngsten Gespräche mit dem Management sowie an aktuelle Entwicklungen der Konkurrenten angepasst, schrieb Phil Buller in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Angesichts der detaillierten Informationen und Prognosen auf dem Kapitalmarkttag erwartet der Analyst keine Änderung des Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2025/26./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 06:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 06:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 06:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 06:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 236,2EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 10:57 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Phil Buller
Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 300
Kursziel alt: 300
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte