JPMORGAN stuft SIEMENS AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Er habe sein Bewertungsmodell und seine Einschätzung des Technologiekonzerns an die jüngsten Gespräche mit dem Management sowie an aktuelle Entwicklungen der Konkurrenten angepasst, schrieb Phil Buller in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Angesichts der detaillierten Informationen und Prognosen auf dem Kapitalmarkttag erwartet der Analyst keine Änderung des Ausblicks auf das Geschäftsjahr 2025/26./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 06:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 06:03 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,38 % und einem Kurs von 236,2EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 10:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Phil Buller

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



