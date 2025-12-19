JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern gehe für Umsatz und Ergebnis von einem langsamen Jahresstart unterhalb der Jahresziele aus, schrieb Julien Dormois in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 44,71EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

