JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Medizintechnikkonzern gehe für Umsatz und Ergebnis von einem langsamen Jahresstart unterhalb der Jahresziele aus, schrieb Julien Dormois in einem am Freitag vorliegenden Ausblick./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 20:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 44,71EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
