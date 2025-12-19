WARBURG RESEARCH stuft Adidas auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Der Markt sei besorgt wegen der Aussichten des Sportartikelherstellers für das kommende Jahr, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei überflügele das Unternehmen weiterhin seine Wettbewerber. Die Aktie sei zudem günstig bewertet./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 167,0EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 11:03 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Jörg Philipp Frey
Analysiertes Unternehmen: Adidas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 255
Kursziel alt: 255
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
