Glaubwürdigkeit der EU bleibt auf der Strecke

(Berichtigt wird Ischingers Funktion: Er ist vorläufig wieder Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, bis Jens Stoltenberg übernimmt.)

BERLIN (dpa-AFX) - Der derzeitige Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sieht in dem Kompromiss zur Finanzierung der Ukraine ohne die direkte Verwendung von eingefrorenem russischen Vermögen einen Glaubwürdigkeitsverlust für die EU. Die Ukraine bekomme mit der Einigung auf einen EU-finanzierten Kredit zwar das, was sie dringend gebraucht habe, sagte Ischinger im Deutschlandfunk. Vom Ergebnis her betrachtet sei damit das "Klassenziel" erreicht - allerdings zu einem "erheblichen Preis".