Kommt Uber wieder auf die Überholspur?

Ein derart EV/EBITDA-Multiple wurde laut Analysten von Bernstein in der Vergangenheit nur sehr selten erreicht.

Die Uber-Aktie wird derzeit mit rund dem 14,5-Fachen des geschätzten Verhältnisses von Unternehmenswert zu bereinigtem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und (EBITDA) gehandelt.

Die Analysten um Nikhil Devnani halten die derzeitige Marktreaktion für überzogen und bezeichnen die Aktie angesichts der starken Fundamentaldaten von Uber als "übermäßig abgewertet". Allerdings sei "das bärische Szenario nicht über Nacht zu widerlegen", schreibt Devnani.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

"80 Dollar sind die neuen 60 Dollar, wenn man bedenkt, dass das EBITDA in diesem Jahr voraussichtlich um 34 Prozent wachsen wird", schätzt der Analyst. Will sagen: Obwohl die Aktie deutlich über dem Niveau von rund 60 Dollar liegt, auf dem sie vor einem Jahr gehandelt wurde, ist das Bewertungsmultiple ähnlich gedrückt geblieben, da sich auch die Gewinnentwicklung – der andere Teil des Bewertungsverhältnisses – verbessert hat.

Uber wird derzeit zu rund 80 US-Dollar je Aktie gehandelt. Devnani sieht ein Kursziel von 115 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 44 Prozent entspricht, und stuft die Aktie mit Outperform ein. Das durchschnittliche Kursiel der Wall Street liegt bei 111,96 US-Dollar, was einem Aufwärtspotential von rund 40 Prozent entspricht.

Die jüngsten Kursverluste wurde durch eine Klage in den USA ausgelöst: 21 US-Bundesstaaten und die Federal Trade Commission (FTC) haben eine erweiterte Klage gegen Uber und Uber USA LLC eingereicht. Sie werfen dem Unternehmen vor, Verbraucher mit seinem Uber One-Abonnement getäuscht zu haben. Kunden wurden angeblich automatisch zu Zahlungen verpflichtet, selbst wenn sie die kostenlose Testphase nicht beendet hatten.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion