    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Japanische Notenbank hebt Leitzins auf den höchsten Stand seit dreißig Jahren

    Für Sie zusammengefasst
    • Japan hebt Leitzins auf 0,75% seit 1995.
    • Weitere Zinserhöhungen abhängig von Wirtschaftslage.
    • Yen fällt trotz Zinserhöhung gegenüber anderen Währungen.
    Japanische Notenbank hebt Leitzins auf den höchsten Stand seit dreißig Jahren
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    TOKIO (dpa-AFX) - Die japanische Zentralbank hat den Leitzins auf den höchsten Stand seit 1995 angehoben. Der Zinssatz wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent erhöht, teilte die Notenbank am Freitag in Tokio mit. Die Entscheidung fiel einstimmig.

    Die Notenbank stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht, sofern sich die Wirtschaft wie erwartet entwickelt. Notenbankchef Kazuo Ueda verwies auf anhaltenden moderaten Anstieg der Kerninflation. Besonders gestiegene Lebensmittelpreise haben die Inflation seit fast vier Jahren über dem Zielwert von 2 Prozent gehalten.

    "Das aktuelle Preisumfeld hatte diese geldpolitische Maßnahme erforderlich gemacht", kommentierte Tobias Basse, Volkswirt bei der NordLB. "Die Notenbanker in Tokios dürften zwar auch weiterhin unter einem gewissen Handlungsdruck stehen, werden die Zinsen aber auch perspektivisch nur sehr vorsichtig erhöhen wollen."

    Der japanische Yen gab trotz der Zinserhöhung im Verhältnis zu allen wichtigen Währungen nach. "Die Ankündigung, man wolle den Zins weiter anheben, steht schon sehr lange in der Pressemitteilung drin, und für 2025 bedeutete dies zwei Zinsanhebungen, die allerdings zeitlich 11 Monate auseinanderlagen", erklärten die Devisenexperten der Commerzbank die Reaktion. "Von daher wird es mehr brauchen für den Yen, um wieder gegen den US-Dollar ein wenig an Land zu gewinnen."/jsl/stw






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Japanische Notenbank hebt Leitzins auf den höchsten Stand seit dreißig Jahren Die japanische Zentralbank hat den Leitzins auf den höchsten Stand seit 1995 angehoben. Der Zinssatz wurde um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent erhöht, teilte die Notenbank am Freitag in Tokio mit. Die Entscheidung fiel einstimmig. Die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     