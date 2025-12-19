AKTIEN IM FOKUS
Fedex-Zahlen mit Licht und Schatten - Positive Signale für DHL
- Fedex-Aktien fallen trotz guter Gewinnentwicklung.
- MD-11-Probleme belasten Fedex, Flugverbot wirkt.
- DHL profitiert von positiven Trends, Kursplus erwartet.
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Eine überraschend gute Gewinnentwicklung des Paketdienstleisters Fedex droht am Aktienmarkt nach der zuletzt starken Kurserholung zu verpuffen. Für die Fedex-Papiere zeichneten sich am Freitag im vorbörslichen US-Handel Verluste von rund eineinhalb Prozent auf 283 US-Dollar ab. Allerdings hatte der Kurs sich zuvor auch seit dem Zwischentief im Oktober um knapp 28 Prozent erholt. Für 2025 steht ein kleines Plus auf dem Kurszettel.
Analyst Brian Ossenbeck von der Bank JPMorgan sieht in dem aktuellen Bericht für das zweite Quartal Licht und Schatten. Der überraschend guten Gewinnentwicklung sowie dem etwas optimistischeren Jahresausblick stünden die MD-11-Probleme gegenüber.
So hatte die US-Luftsicherheitsbehörde im November nach dem Absturz einer MD-11 Frachtmaschine des US-Paketdienstes UPS ein Flugverbot für dieses Modell ausgesprochen. Das Verbot folge auf den Unfall, bei dem sich das linke Triebwerk der McDonnell Douglas MD-11 inklusive der Halterung während des Starts gelöst hatte.
Auch Fedex betreibt Maschinen dieses Typs und rechnet laut der Präsentation zu den aktuellen Geschäftszahlen mit fortgesetztem Gegenwind durch den Stillstand dieser Flotte. Auch wenn der Konzern die damit verbundenen Kosten nur als vorläufig ansieht, müsse er am Ende solche Maschinen ersetzen oder aufrüsten, die sich nicht durch Effizienzzuwächse an anderer Stelle ersetzen ließen, erklärt JPM-Experte Ossenbeck.
Mit Blick auf den Fedex-Wettbewerber DHL sieht Alexia Dogani, ebenfalls von JPMorgan, indes vor allem positive Signale. Sie verweist auf fortgesetzt positive Trends bei den Preisen und den internationalen Sendungsvolumina. Das bedeute wohl Rückenwind für die Hochsaison bei DHL Express. Die DHL-Aktien zählten am Freitag denn auch mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 46,98 Euro zu den Favoriten im Dax . 2025 kommen die Papiere der Bonner auf ein Kursplus von gut 38 Prozent.
Die Aktien von UPS legten im vorbörslichen US-Handel derweil um 0,3 Prozent zu./mis/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 46,97 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,29 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 56,00 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -10,01 %/+28,56 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068
Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Parcel Service Registered (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
In diesem Video (englisch) führen die THE MOTLEY FOOL-Mitarbeiter Jason Hall und Tyler Crowe eine Bull-ver-Bärin-Debatte über United Parcel Service (UPS-2,72 %):
https://www.fool.com/investing/2025/10/10/ups-stock-bull-vs-bear-turnaround-or-high-yield-tr/
Eine wellentechnische Meinung zu UPS:
Ich komme nicht umhin in dieser Diskussion auch mal meinen Hut in den Ring zu werfen da ich 30 Jahre bei Big Brown tätig war und damit ein paar Insights beisteuern kann.