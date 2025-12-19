    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUnited Parcel Service Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu United Parcel Service Registered (B)

    AKTIEN IM FOKUS

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fedex-Zahlen mit Licht und Schatten - Positive Signale für DHL

    Für Sie zusammengefasst
    • Fedex-Aktien fallen trotz guter Gewinnentwicklung.
    • MD-11-Probleme belasten Fedex, Flugverbot wirkt.
    • DHL profitiert von positiven Trends, Kursplus erwartet.
    AKTIEN IM FOKUS - Fedex-Zahlen mit Licht und Schatten - Positive Signale für DHL
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Eine überraschend gute Gewinnentwicklung des Paketdienstleisters Fedex droht am Aktienmarkt nach der zuletzt starken Kurserholung zu verpuffen. Für die Fedex-Papiere zeichneten sich am Freitag im vorbörslichen US-Handel Verluste von rund eineinhalb Prozent auf 283 US-Dollar ab. Allerdings hatte der Kurs sich zuvor auch seit dem Zwischentief im Oktober um knapp 28 Prozent erholt. Für 2025 steht ein kleines Plus auf dem Kurszettel.

    Analyst Brian Ossenbeck von der Bank JPMorgan sieht in dem aktuellen Bericht für das zweite Quartal Licht und Schatten. Der überraschend guten Gewinnentwicklung sowie dem etwas optimistischeren Jahresausblick stünden die MD-11-Probleme gegenüber.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.850,14€
    Basispreis
    16,70
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.540,00€
    Basispreis
    16,26
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    So hatte die US-Luftsicherheitsbehörde im November nach dem Absturz einer MD-11 Frachtmaschine des US-Paketdienstes UPS ein Flugverbot für dieses Modell ausgesprochen. Das Verbot folge auf den Unfall, bei dem sich das linke Triebwerk der McDonnell Douglas MD-11 inklusive der Halterung während des Starts gelöst hatte.

    Auch Fedex betreibt Maschinen dieses Typs und rechnet laut der Präsentation zu den aktuellen Geschäftszahlen mit fortgesetztem Gegenwind durch den Stillstand dieser Flotte. Auch wenn der Konzern die damit verbundenen Kosten nur als vorläufig ansieht, müsse er am Ende solche Maschinen ersetzen oder aufrüsten, die sich nicht durch Effizienzzuwächse an anderer Stelle ersetzen ließen, erklärt JPM-Experte Ossenbeck.

    Mit Blick auf den Fedex-Wettbewerber DHL sieht Alexia Dogani, ebenfalls von JPMorgan, indes vor allem positive Signale. Sie verweist auf fortgesetzt positive Trends bei den Preisen und den internationalen Sendungsvolumina. Das bedeute wohl Rückenwind für die Hochsaison bei DHL Express. Die DHL-Aktien zählten am Freitag denn auch mit einem Plus von 0,8 Prozent auf 46,98 Euro zu den Favoriten im Dax . 2025 kommen die Papiere der Bonner auf ein Kursplus von gut 38 Prozent.

    Die Aktien von UPS legten im vorbörslichen US-Handel derweil um 0,3 Prozent zu./mis/ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

    Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,69 % und einem Kurs von 46,97 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um -0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,29 %.

    Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 56,00 Mrd..

    DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,8400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 49,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -10,01 %/+28,56 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu United Parcel Service Registered (B) - 929198 - US9113121068

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über United Parcel Service Registered (B). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Fedex-Zahlen mit Licht und Schatten - Positive Signale für DHL Eine überraschend gute Gewinnentwicklung des Paketdienstleisters Fedex droht am Aktienmarkt nach der zuletzt starken Kurserholung zu verpuffen. Für die Fedex-Papiere zeichneten sich am Freitag im vorbörslichen US-Handel Verluste von rund eineinhalb …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     