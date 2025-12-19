JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Umsatz des Sportartikelkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen./rob/edh/mfVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 00:17 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:00 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,45 % und einem Kurs von 50,22EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Matthew R. Boss

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 86

Kursziel alt: 86

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 86,00 $ , was eine Steigerung von +31,04% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer