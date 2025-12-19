JPMORGAN stuft NIKE INC auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Umsatz des Sportartikelkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 00:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,45 % und einem Kurs von 50,22EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 11:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew R. Boss
Analysiertes Unternehmen: NIKE INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
