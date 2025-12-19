Preis für Opec-Öl gestiegen
- Opec-Rohölpreis steigt auf 60,06 US-Dollar je Barrel.
- Anstieg um 50 Cent im Vergleich zum Vortag.
- Preis basiert auf den wichtigsten Sorten des Kartells.
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gestiegen. Wie das Opec-Sekretariat am Freitag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Donnerstag 60,06 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 50 Cent mehr als am Vortag. Die Opec berechnet den Korbpreis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jsl/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
"Die US-Verteidigungsministerin Pete Hegseth..."
Fehlt eigentlich nur ein sell-off und dann starten wir gen Norden, da ja niemand damit rechnet.
Bullish bin ich aktuell auch nicht, aber es kann sich schnell an den Märkten etwas ändern. Eine Opec+ Sitzung zB
Öl ist fast auf 5 Jahrestief. Wie tief wird es noch gehen? Wenn Putin Frieden macht, kann er wieder mehr Öl exportieren. Wenn Trump Venezuela "verändert" könnte hier der größte Ölzufluss entstehen. Eine sehr grosse Gefahr für den Ölpreis. Aber wenn Russland weiter macht, wovon ich ausgehe, und Venezuela bleibt wie es ist könnte ein kleiner Ausschlag den Ölpreis wieder in die Höhe treiben.