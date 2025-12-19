    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNAKIKI AktievorwärtsNachrichten zu NAKIKI
    Nakiki: Vorläufige Finanzzahlen für Rumpfjahr 2024 veröffentlicht

    Nach überstandener Insolvenz startet Nakiki SE mit einem klaren Fokus neu: Stabilisierung, Neuausrichtung und der ambitionierte Weg zur ersten deutschen reinen Bitcoin-Treasury-Gesellschaft.

    Foto: adobe.stock.com
    • Nakiki SE hat vorläufige Finanzinformationen für das Rumpfgeschäftsjahr 2024 (03.04.2024 bis 31.12.2024) veröffentlicht.
    • Das Rumpfgeschäftsjahr 2024 ist das erste Berichtsjahr nach der Aufhebung des Insolvenzverfahrens der Vorgängergesellschaft.
    • Die Gesellschaft hat sich auf die Stabilisierung und Neuaufstellung konzentriert, um ein nachhaltiges Geschäftsmodell zu entwickeln.
    • Andreas Wegerich, CEO seit Mai 2024, betont die Herausforderungen bei der Neuordnung und die Bedeutung einer stabilen Basis für zukünftige Investitionen in Bitcoin.
    • Nakiki SE strebt an, die erste deutsche „reine“ Bitcoin-Treasury-Gesellschaft zu werden, mit einem Bilanzkern aus langfristig gehaltenem Bitcoin.
    • Die Gesellschaft ist börsennotiert und hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, mit einem regulierten Markt in Frankfurt und weiteren Handelsplätzen.

    Der Kurs von NAKIKI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4645EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,09 % im Plus.


    NAKIKI

    -9,89 %
    -31,67 %
    -26,79 %
    -41,43 %
    -24,77 %
    +156,25 %
    -47,90 %
    -99,72 %
    -99,85 %
    ISIN:DE000WNDL300WKN:WNDL30





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
