    The Payments Group Holding erhöht Anteil an AuctionTech auf 35% – Führende Plattform für digitale Immobilienangebote

    Mit einem strategischen Schritt stärkt The Payments Group Holding ihre Position im PropTech- und PayTech-Markt und setzt auf stark wachsendes digitales Immobilien-Bidding.

    Foto: adobe.stock.com
    • The Payments Group Holding erhöht ihren Anteil an AuctionTech auf 35% durch Wandlung von Wandeldarlehen in Höhe von 1,2 Mio. EUR.
    • AuctionTech ist eine führende Plattform für digitale Angebotsverfahren im Immobilienverkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
    • Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatzwachstum von 40% und für das zweite Halbjahr 2025 von 60% erwartet.
    • PropNow, die Plattform von AuctionTech, ermöglicht Immobilienmaklern bis zu 50% schnellere Verkaufsabschlüsse und durchschnittlich 18% höhere Verkaufspreise.
    • Die Plattform ist in zehn europäischen Ländern aktiv und bietet ihre Dienstleistungen in sieben Sprachen an.
    • The Payments Group Holding plant den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen und wird eine vertikal integrierte eMoney-PayTech-Unternehmensgruppe bilden.

    Der Kurs von The Payments Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4560EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,00 % im Minus.


    The Payments Group Holding

    -9,87 %
    -14,29 %
    -26,32 %
    -45,81 %
    -56,70 %
    -74,07 %
    -74,85 %
    -85,88 %
    -88,65 %
    ISIN:DE000A1MMEV4WKN:A1MMEV





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
