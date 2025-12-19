The Payments Group Holding erhöht Anteil an AuctionTech auf 35% – Führende Plattform für digitale Immobilienangebote
Mit einem strategischen Schritt stärkt The Payments Group Holding ihre Position im PropTech- und PayTech-Markt und setzt auf stark wachsendes digitales Immobilien-Bidding.
- The Payments Group Holding erhöht ihren Anteil an AuctionTech auf 35% durch Wandlung von Wandeldarlehen in Höhe von 1,2 Mio. EUR.
- AuctionTech ist eine führende Plattform für digitale Angebotsverfahren im Immobilienverkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
- Für das Gesamtjahr 2025 wird ein Umsatzwachstum von 40% und für das zweite Halbjahr 2025 von 60% erwartet.
- PropNow, die Plattform von AuctionTech, ermöglicht Immobilienmaklern bis zu 50% schnellere Verkaufsabschlüsse und durchschnittlich 18% höhere Verkaufspreise.
- Die Plattform ist in zehn europäischen Ländern aktiv und bietet ihre Dienstleistungen in sieben Sprachen an.
- The Payments Group Holding plant den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen und wird eine vertikal integrierte eMoney-PayTech-Unternehmensgruppe bilden.
Der Kurs von The Payments Group Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,4560EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,00 % im Minus.
-9,87 %
-14,29 %
-26,32 %
-45,81 %
-56,70 %
-74,07 %
-74,85 %
-85,88 %
-88,65 %
