    Passives Einkommen leicht gemacht: Diese Aktie lockt mit +3,76 %

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +12,47 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Publicis Groupe ist ein führendes Kommunikationsunternehmen, das umfassende Dienstleistungen in Werbung, Medien und Technologie bietet. Es konkurriert mit WPP und Omnicom und hebt sich durch die KI-Plattform 'Marcel' hervor.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Publicis Groupe nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Publicis Groupe gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,76 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,47 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 11,73 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Publicis Groupe investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +123,75 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Publicis Groupe verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,76 %.
    Mit +3,76 % Dividendenrendite bietet Publicis Groupe ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,47 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Publicis Groupe für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,76 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 11,73.
    Publicis Groupe weißt eine Marktkapitalisierung von 22,73 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,76 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    Publicis Groupe Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025

    Die Publicis Groupe Aktie notiert aktuell bei 89,36 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,93 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,82  entspricht. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Beispielrechnung für 3.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 3.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,76 %, eine Investition von etwa 79.788 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2025 3,60 +12,85 % +3,76 %
    2024 3,19 +10,00 % +3,21 %
    2023 2,90 +20,83 % +3,95 %
    2022 2,40 +20,00 % +5,15 %
    2021 2,00 0,00 % +3,54 %

    Warum Publicis Groupe für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,76 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +12,47 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 11,73
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Publicis Groupe

    +0,93 %
    +1,77 %
    +4,27 %
    +9,28 %
    -13,57 %
    +50,96 %
    +123,75 %
    +82,10 %
    -80,14 %
    ISIN:FR0000130577WKN:859386

    Publicis Groupe Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,77 %
    1 Monat +4,27 %
    3 Monate +9,28 %
    1 Jahr -13,57 %

    Informationen zur Publicis Groupe Aktie

    Es gibt 254 Mio. Publicis Groupe Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,73 Mrd. € wert.

    Publicis Groupe Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Publicis Groupe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Publicis Groupe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





