CEOTRONICS AG: Bundeswehrauftrag gewinnt an Fahrt

Nach Darstellung der Analysten Daniel Grossjohann und Roger Becker von der BankM entwickle sich der Großauftrag der Bundeswehr an die CEOTRONICS AG schneller und tendenziell auch größer als bisher angenommen. So seien die Mindestabrufmengen bereits deutlich überschritten, die Wahrscheinlichkeit für Erweiterungsaufträge steige damit.

Die CEOTRONICS AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) habe den SmG-Losabruf „2026“ etwas schneller vermelden können als von den Analysten der BankM zunächst erwartet – zumal die Freigabe durch den Haushaltsausschuss des Bundestages erst Anfang Dezember erteilt worden sei. Die Auftragserteilung verschaffe CEOTRONICS eine höhere Planungssicherheit, ändere jedoch nichts an den mittelfristigen Umsatzerwartungen der Analysten. Die Abrufe der Unterlose über insgesamt 50k Führungs- und Soldaten PTT-Tasten (u.a. CT-MultiPTT 3C und 1C) würden im Kalenderjahr 2027 umsatzwirksam und damit in die Geschäftsjahre 2026/27 und 2027/28 einfließen. Mit einer abgerufenen Menge von 110k Einheiten sei das verbindlich vereinbarte Mindestvolumen (60k) bereits deutlich überschritten; dies unterstreiche die Ambition der Bundeswehr, allen Teilstreitkräften die hochwertigen SmG-Systeme bereitzustellen und erhöhe laut BankM die Wahrscheinlichkeit, dass in einem kommenden Schritt auch Reservisten und Wehrpflichtige mit diesen Systemen ausgestattet werden. Basierend auf DCF- und Peer-Analyse bleibe die CEOTRONICS-Aktie trotz des jüngsten Kursanstiegs ein Kauf.

Die Gleichgewichtung der aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse von BankM resultiere in einem Fairen Wert von € 17,92.

