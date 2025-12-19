UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er rechne mit einem relativ guten Quartal, dessen Ergebnisse weitgehend den Indikationen des Technologiekonzerns entsprechen dürften, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht nicht davon aus, dass sich die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 ändern werden./rob/edh/mis
Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 235,7EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
