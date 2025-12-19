UBS stuft SIEMENS AG auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er rechne mit einem relativ guten Quartal, dessen Ergebnisse weitgehend den Indikationen des Technologiekonzerns entsprechen dürften, schrieb Andre Kukhnin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er geht nicht davon aus, dass sich die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 ändern werden./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 23:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 235,7EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Andre Kukhnin

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 255

Kursziel alt: 255

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



