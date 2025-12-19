RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. Das Management habe einen vorsichtigeren Ton angeschlagen, als er und der Markt erwartet hätten, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es scheine, dass sich der Sportartikelkonzern noch in der Übergangsphase seines Turnarounds befinde, wobei die Erholung unerwartet langsam verlaufe./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 19:24 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / 19:24 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -10,66 % und einem Kurs von 50,10EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: NIKE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



