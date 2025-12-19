JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für die zivile und militärische Luftfahrt blieben günstig, schrieb Seth M. Seifman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Boeing sei dabei der aussichtsreichste Wert. Dabei bestehe die Aufgabe des Unternehmens einfach darin, mehr Flugzeuge zu bauen und auszuliefern./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 178,0EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Seth M. Seifman

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 240

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

