JPMORGAN stuft BOEING CO auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für die zivile und militärische Luftfahrt blieben günstig, schrieb Seth M. Seifman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Boeing sei dabei der aussichtsreichste Wert. Dabei bestehe die Aufgabe des Unternehmens einfach darin, mehr Flugzeuge zu bauen und auszuliefern./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / EST
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 178,0EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 11:50 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Seth M. Seifman
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 240
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
