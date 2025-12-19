    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Etwas höher vor großem Verfall

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt am Verfallstag um 0,11% auf 24.225 Punkte.
    • MDax ebenfalls plus 0,11% bei 30.315 Zählern.
    • Adidas und Puma reagieren auf Nike's schwache Zahlen.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag ist der Dax am großen Verfallstag am Freitag weiter vorgerückt. Gegen Mittag verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,11 Prozent auf 24.225 Punkte. Seine Wochenbilanz ist damit leicht positiv. Seit Jahresanfang hat der Dax um mehr als ein Fünftel zugelegt.

    An den Börsen ist am Freitag großer Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Oftmals geht dies einher mit größeren Kursschwankungen. Nach dem gestrigen Durchbruch über die 24.000 Punkte dürften die Bullen nun alles daran setzen, dieses Niveau bis zum Mittag zu verteidigen oder gar auszubauen, wenn um 13 Uhr die Dax-Kontrakte verfallen, schrieb Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades.

    Der MDax der mittelgroßen Werte gewann wie der Dax zuletzt 0,11 Prozent auf 30.315 Zähler. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, bewegte sich um seinen Vortagesschluss.

    Die Aktien der deutschen Sportartikelhersteller Adidas und Puma standen nach enttäuschenden Geschäftszahlen des US-Wettbewerbers Nike im Blick. Adidas notierten zuletzt moderat im Plus, Puma verloren 0,8 Prozent. Nike hat weiter Probleme in China und mit seiner Marke Converse.

    Die Papiere der DHL Group gewannen nach den Geschäftszahlen und dem Ausblick des US-Logistiker Fedex 0,6 Prozent. JPMorgan-Analystin Alexia Dogani verwies auf fortgesetzt positive Trends bei den Preisen und den internationalen Sendungsvolumina. Das bedeute wohl Rückenwind für die Hochsaison bei DHL Express.

    Siemens Energy knüpften mit plus 1,2 Prozent an ihren starken Vortag an. Erste Hinweise des Energietechnikkonzerns für das Geschäftsjahr 2026 seien insgesamt positiv gewesen seien, hieß es von Jefferies. Besser als Siemens Energy waren im Dax am Freitag nur die Anteile des Baustoffherstellers Heidelberg Materials mit plus 2,1 Prozent.

    Die Titel des Baumarktkonzerns Hornbach Holding sanken nach detaillierten Zahlen für das dritte Quartal um 1,3 Prozent./ajx/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PUMA Aktie

    Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,54 % und einem Kurs von 46,90 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PUMA Aktie um +7,91 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +47,51 %.

    Die Marktkapitalisierung von PUMA bezifferte sich zuletzt auf 3,38 Mrd..

    PUMA zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 16,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -30,04 %/+4,94 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
