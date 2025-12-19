    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMedios AktievorwärtsNachrichten zu Medios

    Medios Aktie im Ausverkauf - 19.12.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Medios Aktie bisher Verluste von -4,95 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Medios Aktie.

    Foto: Jan Woitas - dpa

    Medios ist ein führender Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, spezialisiert auf die Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen. Das Unternehmen bietet umfassende Logistik- und Versorgungsdienstleistungen für Spezialmedikamente an. Es hat eine starke Marktstellung mit einem breiten Netzwerk von Apotheken. Hauptkonkurrenten sind Phoenix Group und Alliance Healthcare. Medios' Alleinstellungsmerkmal ist die Spezialisierung auf seltene Erkrankungen und maßgeschneiderte Lösungen.

    Medios Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025

    Mit einer Performance von -4,95 % musste die Medios Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,36 %, geht es heute bei der Medios Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Medios, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -5,69 % Verlust nach sich zog.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Medios Aktie damit um +0,59 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Medios einen Anstieg von +4,64 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

    Medios Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,59 %
    1 Monat -1,72 %
    3 Monate -5,69 %
    1 Jahr +18,74 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Medios Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Medios Aktie, die kürzlich um 5% gestiegen ist. Es wird erwartet, dass JP Morgan ihre Short-Positionen reduzieren könnte, was den Kurs weiter stützen könnte. Das KGV von 12 wird als nicht optimal bewertet, da es nicht um PPA-Abschreibungen bereinigt ist. Zudem wird gefordert, dass Medios bessere Zahlen präsentieren muss, um das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen. Die Reduzierung der Anteile des norwegischen Staatsfonds wird als kritisch angesehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Medios eingestellt.

    Zur Medios Diskussion

    Informationen zur Medios Aktie

    Es gibt 26 Mio. Medios Aktien. Damit ist das Unternehmen 334,12 Mio.EUR € wert.

    Medios Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Medios Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Medios Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Medios

    -5,23 %
    -2,03 %
    -4,94 %
    -7,16 %
    +17,01 %
    -22,97 %
    -63,37 %
    +31,70 %
    ISIN:DE000A1MMCC8WKN:A1MMCC



