    Diese Aktie ist 2025 um 1.400 % explodiert – und es geht weiter

    Studien, Zulassung, Übernahmegerüchte: Nach der Rekordrallye von Abivax stehen für die Aktie mehrere richtungsweisende Meilensteine an.

    • Abivax-Aktie 2025: +1.400% im europäischen Markt.
    • Positive Studienergebnisse für Obefazimod beflügeln.
    • Zulassungsantrag 2026, Übernahmegerüchte im Raum.
    Die Aktie des französischen Biotech-Unternehmens Abivax ist 2025 der mit Abstand größte Gewinner im europäischen Aktienmarkt. Seit Jahresbeginn hat der Titel um mehr als 1.400 Prozent zugelegt und ist damit die bestperformende Aktie im Stoxx 600. Selbst für ein klinisches Biotech-Unternehmen ist diese Entwicklung außergewöhnlich. Der zweitbeste Wert im Index, der britische Goldproduzent Fresnillo, kommt im selben Zeitraum auf ein Plus von rund 400 Prozent.

    Auslöser der Rallye war ein Kurssprung von über 500 Prozent Ende Juli. Damals veröffentlichte Abivax positive Studienergebnisse zu seinem wichtigsten Medikament Obefazimod. Der Wirkstoff soll Patienten mit Colitis ulcerosa helfen – einer chronischen Darmerkrankung, bei der es zu schmerzhaften Entzündungen des Dickdarms kommt und die Betroffene oft lebenslang begleitet. In der Studie zeigte das Medikament bereits nach acht Wochen eine deutliche Verbesserung der Symptome bei Patienten mit schweren Krankheitsverläufen.

    Seitdem setzen viele Anleger darauf, dass Obefazimod ein neues Standardmedikament werden könnte. Zusätzlich befeuern Spekulationen über eine mögliche Übernahme durch einen großen Pharmakonzern den Kurs. Reuters nannte zuletzt Eli Lilly als möglichen Interessenten. Abivax selbst hält sich dazu bedeckt. "Wir stehen ständig im Gespräch mit den großen Pharmaunternehmen", sagte CEO Marc de Garidel gegenüber CNBC. Gleichzeitig betonte er: "Wir haben keinen Einfluss darauf, was die großen Unternehmen tun werden." Zur medizinischen Bedeutung des Projekts sagte er: "Wir sind natürlich begeistert von unserer Arbeit und wurden erneut von der medizinischen Fachwelt als möglicher nächster Standard in der Behandlung von Colitis ulcerosa begrüßt."

    Für das Jahr 2026 erwartet Abivax mehrere wichtige Meilensteine. Geplant ist der Antrag auf Zulassung des Medikaments. Sollte dieser genehmigt werden, könnte Obefazimod ab dem dritten Quartal 2027 in den USA verkauft werden. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen an einem weiteren Medikament gegen Morbus Crohn, eine ebenfalls chronische Darmerkrankung mit ähnlichen Beschwerden, für die es bislang nur begrenzte Behandlungsmöglichkeiten gibt.

    Trotz der Kursrallye schreibt Abivax weiterhin Verluste. In den ersten neun Monaten 2025 summierte sich der Fehlbetrag auf 254 Millionen Euro. Grund dafür sind vor allem die hohen Kosten für klinische Studien. Dank einer Kapitalerhöhung verfügt das Unternehmen jedoch über ausreichend Mittel, um den Betrieb bis Ende 2027 zu finanzieren.

    Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält die Aktie durch die Aufnahme in den Nasdaq Biotechnology Index. Finanzchef Didier Blondel erklärte, dies spiegele "die wachsende Sichtbarkeit und Bekanntheit von Abivax innerhalb der internationalen Biotechnologie-Gemeinschaft wider".

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Gina Moesing
