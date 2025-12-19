elumeo SE: Positiver Ausblick im Q4/2025 durch Effizienzprogramm
Trotz rückläufiger Umsätze zeigt elumeo SE im vierten Quartal 2025 deutliche Fortschritte: Effizienzprogramm, KI-Einsatz und #juwelo100 treiben Rohertrag und Produktivität voran.
Foto: zhouyilu - stock.adobe.com
- elumeo SE profitiert im vierten Quartal 2025 von positiven Effekten des Kosten- und Effizienzprogramms, das am 1. April 2025 gestartet wurde.
- Der Rohertrag liegt mit -8% im Vergleich zum Vorjahr über dem prognostizierten Wert von -14%, und der Umsatz beträgt -11%, ebenfalls besser als der Planwert von -14%.
- Das Wachstumsprogramm #juwelo100 wird fortgesetzt, wobei KI-gestützte Effizienzsteigerungen den Umsatz pro Mitarbeiter um fast 50% erhöhen.
- Internationale Sendefenster zeigen Wachstum im Vergleich zum Vorjahr und zum Vorquartal, trotz des Wegfalls von Produkten unter EUR 50; ein neues TV-Format ist für 2026 geplant.
- Die Prognose für 2025 bleibt unverändert, mit einem erwarteten Umsatzrückgang zwischen 10% und 15% und einer Rohertragsmarge zwischen 47% und 49%.
- Ziel von #juwelo100 ist es, bis 2033 einen Umsatz von EUR 100 Mio. zu erreichen, unterstützt durch eine verbesserte Effizienz und den Einsatz von KI.
Der Kurs von elumeo lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,1400EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,47 % im Minus.
2 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,0800EUR das entspricht einem Minus von -2,80 % seit der Veröffentlichung.
