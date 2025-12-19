    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Lufthansa AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Lufthansa
    Lufthansa, Air France-KLM und IAG dürfen für portugiesische Airline TAP bieten

    Für Sie zusammengefasst
    • Lufthansa, Air France-KLM und IAG bieten für TAP an.
    • 44,9% der Anteile sollen an Investoren verkauft werden.
    • TAP schreibt seit 2022 wieder schwarze Zahlen.
    Lufthansa, Air France-KLM und IAG dürfen für portugiesische Airline TAP bieten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LISSABON (dpa-AFX) - Beim anstehenden Teilverkauf von Portugals Staatsfluglinie TAP haben es die europäischen Airline-Konzerne Lufthansa , Air France-KLM und IAG in die nächste Runde geschafft. Die drei Konzerne dürften nun unverbindliche Gebote für einen Minderheitsanteil an TAP abgeben, teilte Verkehrsminister Miguel Pinto Luz am Freitag mit. Die Deutsche Lufthansa, die französisch-niederländische Air France-KLM und die British-Airways-Mutter IAG hatten im November ihr Interesse an einem Einstieg bei TAP erklärt.

    Die Regierung will 44,9 Prozent der TAP-Anteile an einen Investor aus der Branche verkaufen. Weitere 5 Prozent sind für TAP-Beschäftigte reserviert. Damit wäre der Staat zunächst weiterhin Mehrheitsgesellschafter mit etwas über 50 Prozent der Anteile.

    Schon im Jahr 2015 hatte die Regierung TAP mehrheitlich verkauft, übernahm die Airline später aber wieder komplett. Die Airline ist auf den Routen nach Brasilien stark im Geschäft. Insgesamt beförderte TAP im vergangenen Jahr rund 16 Millionen Passagiere. Nach fünf Verlustjahren in Folge schreibt das Unternehmen seit 2022 schwarze Zahlen.

    Die Lufthansa hat bereits die Staatsgesellschaften Österreichs, der Schweiz und Belgiens übernommen und zuletzt eine Minderheit an der italienischen Ita erworben. Zu IAG gehören neben British Airways die spanischen Gesellschaften Iberia und Vueling, die irische Aer Lingus und die Eigengründung Level./ceb/stw/DP/stw/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 8,628 auf Tradegate (19. Dezember 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +5,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,34 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -18,77 %/+4,43 % bedeutet.




    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
