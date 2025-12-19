Lufthansa, Air France-KLM und IAG dürfen für portugiesische Airline TAP bieten

Die Regierung will 44,9 Prozent der TAP-Anteile an einen Investor aus der Branche verkaufen. Weitere 5 Prozent sind für TAP-Beschäftigte reserviert. Damit wäre der Staat zunächst weiterhin Mehrheitsgesellschafter mit etwas über 50 Prozent der Anteile.

LISSABON (dpa-AFX) - Beim anstehenden Teilverkauf von Portugals Staatsfluglinie TAP haben es die europäischen Airline-Konzerne Lufthansa , Air France-KLM und IAG in die nächste Runde geschafft. Die drei Konzerne dürften nun unverbindliche Gebote für einen Minderheitsanteil an TAP abgeben, teilte Verkehrsminister Miguel Pinto Luz am Freitag mit. Die Deutsche Lufthansa, die französisch-niederländische Air France-KLM und die British-Airways-Mutter IAG hatten im November ihr Interesse an einem Einstieg bei TAP erklärt.

Schon im Jahr 2015 hatte die Regierung TAP mehrheitlich verkauft, übernahm die Airline später aber wieder komplett. Die Airline ist auf den Routen nach Brasilien stark im Geschäft. Insgesamt beförderte TAP im vergangenen Jahr rund 16 Millionen Passagiere. Nach fünf Verlustjahren in Folge schreibt das Unternehmen seit 2022 schwarze Zahlen.

Die Lufthansa hat bereits die Staatsgesellschaften Österreichs, der Schweiz und Belgiens übernommen und zuletzt eine Minderheit an der italienischen Ita erworben. Zu IAG gehören neben British Airways die spanischen Gesellschaften Iberia und Vueling, die irische Aer Lingus und die Eigengründung Level./ceb/stw/DP/stw/stk

