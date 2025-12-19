    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Warnung vor Betrugswelle in sozialen Medien

    Für Sie zusammengefasst
    • Welle des Anlagebetrugs in sozialen Medien droht.
    • Betrüger nutzen gefälschte Profile und KI-Promis.
    • SdK fordert mehr Aufklärung und Finanzbildung.
    Schwarzbuch - Warnung vor Betrugswelle in sozialen Medien
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - In den sozialen Medien droht leichtgläubigen Nutzern nach Einschätzung der Aktionärsgemeinschaft SdK eine Welle des Anlagebetrugs. Die Plattformen hätten den Tätern den Zugang zu potenziellen Opfern leichter gemacht, heißt es in der neuen Ausgabe des alljährlich erscheinenden "Schwarzbuchs Börse" der in München ansässigen SdK. "Die sozialen Medien sind voll von gefälschten Profilen und ständig gibt es Schlagzeilen über neue Betrugsopfer." Etliche Betrüger nutzen demnach in den sozialen Netzwerken gestohlene Identitäten Prominenter.

    Täter oft im Ausland

    Die übliche Masche laut SdK: Die Werbung um die Betrugsopfer beginnt mit einer Nachricht oder Einblendung, in denen häufig ein KI-erzeugter Prominenter hohe Renditen verspricht. Die Täter sitzen demnach meistens im Ausland, so dass sie für die deutsche Justiz kaum zu erreichen sind. Wie hoch der Schaden sein könnte, ist unklar.

    Allein in Nordrhein-Westfalen könnten Betrüger ihre Opfer 2024 um mehrere Hundert Millionen Euro geprellt haben, die Dunkelziffer könnte nach Einschätzung der SdK weit höher sein. Gefahr außerhalb der sozialen Medien droht demnach auch auf falschen Kryptowährungs- und sonstigen Handelsplattformen. Die Aktionärsschützer verweisen auf die Vielzahl der Warnungen, die die Finanzaufsicht Bafin publiziert.

    Die Botschaft: Nicht blenden lassen

    Die SdK appellierte an die Verbraucher, sich nicht von Emotionen oder Gier blenden zu lassen. "Ein paar Fotos aus einem teuren Hotel oder von einer Jacht reichen häufig aus, um der Community Glaubwürdigkeit vorzutäuschen und Follower anzuziehen, denen man dann Anlageideen verkauft", schreibt SdK-Vorstandsmitglied Markus Kienle. Viele Anleger könnten falsche Versprechen nicht von echten Informationen unterscheiden, Regulierung helfe kaum. "Was wirklich hilft, ist mehr Aufklärung und vor allem mehr Finanzbildung."/cho/DP/stw






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

