    Pilotengewerkschaft will Schiedsverfahren gegen Lufthansa

    Pilotengewerkschaft will Schiedsverfahren gegen Lufthansa
    Foto: Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Pilotengewerkschaft Cockpit bereitet die Einleitung eines Schiedsverfahrens gegen die Lufthansa vor. Dies markiere "einen weiteren Tiefpunkt der Sozialpartnerschaft", sagte Arne Karstens von Cockpit am Freitag.

    Hintergrund ist der Vorwurf der Gewerkschaft, dass die Lufthansa gegen eine "Perspektivvereinbarung" von 2017 verstoße und eine zugesicherte Mindestflottengröße von 325 Flugzeugen bei Lufthansa und Lufthansa Cargo seit Jahren nicht einhalte.

    Man habe mehrfach versucht, den Konflikt außerhalb des vorgesehenen Rechtswegs beizulegen, der Gang zum Schiedsgericht sei aber nun "unvermeidlich". Im Falle eines Erfolgs des Schiedsverfahrens wäre die Lufthansa nach Darstellung der Gewerkschaft zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Millionenhöhe verpflichtet.


    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf operative Nachrichten und Analystenstimmen: Verkauf von zwei 747‑8 für rund 340 Mio.€ als bilanzstärkender Sondereffekt, Prognose von +6% Langstreckenwachstum und Fokus auf US‑Premiumkunden, Kepler‑Kaufempfehlung mit Ziel 11€ und starker Kurssprung bis ~8,64€, ungewöhnlich hohe Handelsvolumina und Schlussauktion‑Trades sowie Debatten, ob die Rallye nachhaltig oder nur Window‑Dressing/Analysten‑Strohfeuer ist.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.


    Verfasst von Redaktion dts
