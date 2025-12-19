Wirtschaft
Pilotengewerkschaft will Schiedsverfahren gegen Lufthansa
Foto: Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Pilotengewerkschaft Cockpit bereitet die Einleitung eines Schiedsverfahrens gegen die Lufthansa vor. Dies markiere "einen weiteren Tiefpunkt der Sozialpartnerschaft", sagte Arne Karstens von Cockpit am Freitag.
Hintergrund ist der Vorwurf der Gewerkschaft, dass die Lufthansa gegen eine "Perspektivvereinbarung" von 2017 verstoße und eine zugesicherte Mindestflottengröße von 325 Flugzeugen bei Lufthansa und Lufthansa Cargo seit Jahren nicht einhalte.
Man habe mehrfach versucht, den Konflikt außerhalb des vorgesehenen Rechtswegs beizulegen, der Gang zum Schiedsgericht sei aber nun "unvermeidlich". Im Falle eines Erfolgs des Schiedsverfahrens wäre die Lufthansa nach Darstellung der Gewerkschaft zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Millionenhöhe verpflichtet.
athque schrieb 16.12.25, 15:14
das ist aber weit hergeholt ?
Ich denke das hängt mehr mit der Entwicklung Ukraine/Russland zusammen
SlowInvestor schrieb 11.12.25, 19:21
Geht mir auch so, bin bei 11 leider nicht raus...
Wer kauft eigentlich jeden Abend um 17:35 Uhr und ein paar Sekunden fuer 1-2 Millionen Eur ? LH Aktien ?
Das geht schon seit Monaten so.
Kann man das herausfinden?
keks911 schrieb 20.11.25, 12:23
Lufthansa Group will aktive Rolle bei Privatisierung von TAP Air Portugal übernehmen
https://newsroom.lufthansagroup.com/lufthansa-group-will-aktive-rolle-bei-privatisierung-von-tap-air-portugal-uebernehmen/#
