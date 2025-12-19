JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Wettbewerbers FedEx zeigten anhaltend günstige Preisentwicklungen, schrieb Alexia Dogani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem verbesserten sich die Volumina im internationalen Handel. Dies sei ein positives Signal für DHL Express zum saisonalen Höhepunkt des Geschäfts./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:19 / GMT
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 46,75EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 12:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Alexia Dogani
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 53,50
Kursziel alt: 53,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
