UBS stuft BP auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Die neue Konzernchefin Meg O'Neill sei die erste Frau an der Führungsspitze und die erste extern ernannte CEO in der 115-jährigen Geschichte des Ölkonzerns, schrieb Joshua Stone in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihre wichtigsten Prioritäten seien unter anderem die Anpassung der Kostenbasis, die Sanierung der Bilanz, Transaktionen zur Hebung versteckter Werte und die Ankurbelung der Wachstumsmotoren./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 15:02 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 4,805EUR auf Tradegate (19. Dezember 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Joshua Stone

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 4,5

Kursziel alt: 4,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



