Budimex Aktie heute im Plus - 19.12.2025

Am heutigen Handelstag konnte die Budimex Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,24 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Budimex Aktie. Nach einem Plus von +2,15 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 154,85€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Budimex ist ein führendes polnisches Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastruktur, Hochbau und Immobilienentwicklung. Es ist einer der größten Baukonzerne in Polen, mit Konkurrenten wie Strabag und Skanska. Budimex hebt sich durch innovative Bauverfahren und ein breites Projektportfolio ab.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Budimex einen Gewinn von +24,05 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche ist die Budimex Aktie damit um +2,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +38,35 % gewonnen.

Budimex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,43 % 1 Monat +15,70 % 3 Monate +24,05 % 1 Jahr +40,51 %

Informationen zur Budimex Aktie

Es gibt 26 Mio. Budimex Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,95 Mrd. € wert.

Budimex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Budimex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Budimex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.