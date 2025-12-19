    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBudimex AktievorwärtsNachrichten zu Budimex

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Budimex Aktie heute im Plus - 19.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Budimex Aktie bisher um +1,24 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Budimex Aktie.

    Besonders beachtet! - Budimex Aktie heute im Plus - 19.12.2025

    Budimex ist ein führendes polnisches Bauunternehmen, spezialisiert auf Infrastruktur, Hochbau und Immobilienentwicklung. Es ist einer der größten Baukonzerne in Polen, mit Konkurrenten wie Strabag und Skanska. Budimex hebt sich durch innovative Bauverfahren und ein breites Projektportfolio ab.

    Budimex Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.12.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Budimex Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,24 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Budimex Aktie. Nach einem Plus von +2,15 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 154,85. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Budimex einen Gewinn von +24,05 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Budimex Aktie damit um +2,43 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,70 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +38,35 % gewonnen.

    Budimex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,43 %
    1 Monat +15,70 %
    3 Monate +24,05 %
    1 Jahr +40,51 %

    Informationen zur Budimex Aktie

    Es gibt 26 Mio. Budimex Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,95 Mrd. € wert.

    Budimex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Budimex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Budimex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Budimex

    +1,34 %
    +2,43 %
    +15,70 %
    +24,05 %
    +40,51 %
    +151,56 %
    +136,64 %
    ISIN:PLBUDMX00013WKN:896676





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Budimex Aktie heute im Plus - 19.12.2025 Am heutigen Handelstag konnte die Budimex Aktie bisher um +1,24 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Budimex Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     