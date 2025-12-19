Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

ARIAKE JAPAN gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,45 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +15,20 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,84 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. ARIAKE JAPAN verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,45 %. Mit +3,45 % Dividendenrendite bietet ARIAKE JAPAN ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +15,20 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen ARIAKE JAPAN für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,45 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,84. ARIAKE JAPAN weißt eine Marktkapitalisierung von 938,33 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,45 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

ARIAKE JAPAN ist ein führender Hersteller von natürlichen Gewürzen und Brühen, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Ajinomoto und Knorr. Das Unternehmen differenziert sich durch den Einsatz natürlicher Zutaten und fortschrittlicher Technologien.

ARIAKE JAPAN Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025

Die ARIAKE JAPAN Aktie ist bisher um -1,04 % auf 28,60€ gefallen. Das sind -0,30 € weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 180,00 +38,46 % +3,45 % 2025 130,00 +18,18 % +2,09 % 2024 110,00 +7,84 % +2,08 % 2023 102,00 +6,25 % +2,09 % 2022 96,00 +24,68 % +1,71 % 2021 77,00 0,00 % +1,10 %

Warum ARIAKE JAPAN für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,45 %

Stetiges Dividendenwachstum: +15,20 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 17,84

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

ARIAKE JAPAN Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,40 % 1 Monat +0,35 % 3 Monate -19,50 % 1 Jahr -15,74 %

Informationen zur ARIAKE JAPAN Aktie

Es gibt 33 Mio. ARIAKE JAPAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 938,33 Mio. € wert.

