    Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

    Hohe Rendite, moderates KGV und starke Bilanz: Diese Aktie kombiniert Ertrag und Stabilität – ideal für langfristig denkende Einkommensanleger.

    Foto: adobe.stock.com

    ARIAKE JAPAN ist ein führender Hersteller von natürlichen Gewürzen und Brühen, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Ajinomoto und Knorr. Das Unternehmen differenziert sich durch den Einsatz natürlicher Zutaten und fortschrittlicher Technologien.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit ARIAKE JAPAN nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    ARIAKE JAPAN gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,45 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +15,20 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 17,84 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    ARIAKE JAPAN verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,45 %.
    Mit +3,45 % Dividendenrendite bietet ARIAKE JAPAN ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +15,20 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen ARIAKE JAPAN für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,45 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 17,84.
    ARIAKE JAPAN weißt eine Marktkapitalisierung von 938,33 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,45 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

    ARIAKE JAPAN Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.12.2025

    Die ARIAKE JAPAN Aktie ist bisher um -1,04 % auf 28,60 gefallen. Das sind -0,30  weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +3,45 %, eine Investition von etwa 347.827 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 180,00 +38,46 % +3,45 %
    2025 130,00 +18,18 % +2,09 %
    2024 110,00 +7,84 % +2,08 %
    2023 102,00 +6,25 % +2,09 %
    2022 96,00 +24,68 % +1,71 %
    2021 77,00 0,00 % +1,10 %

    Warum ARIAKE JAPAN für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +3,45 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +15,20 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 17,84
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    ARIAKE JAPAN

    -1,04 %
    +1,40 %
    +0,35 %
    -19,50 %
    -15,74 %
    -47,52 %
    ISIN:JP3125800007WKN:888504

    ARIAKE JAPAN Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,40 %
    1 Monat +0,35 %
    3 Monate -19,50 %
    1 Jahr -15,74 %

    Informationen zur ARIAKE JAPAN Aktie

    Es gibt 33 Mio. ARIAKE JAPAN Aktien. Damit ist das Unternehmen 938,33 Mio. € wert.

    ARIAKE JAPAN Aktie jetzt kaufen?


    Ob die ARIAKE JAPAN Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ARIAKE JAPAN Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.





