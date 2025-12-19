    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Russlands Notenbank senkt Leitzins auf 16 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Russlands Notenbank senkt Leitzins auf 16,0 Prozent.
    • Inflation fiel auf 6,6 Prozent, bleibt aber hoch.
    • Hohe Zinsen belasten Privatwirtschaft, Steuererhöhung geplant.
    Foto: Siarhei - 356130783

    MOSKAU (dpa-AFX) - Angesichts einer Konjunkturabschwächung hat die russische Notenbank ihren Leitzins zum fünften Mal in Folge reduziert. Er sinkt um 0,5 Prozentpunkte auf 16,0 Prozent, wie die russische Notenbank am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten dies erwartet. Im April hatte der Leitzins noch bei 21 Prozent gelegen.

    "Die Wirtschaft kehrt weiter zu einem ausgewogenen Wachstumspfad zurück", erklärte die Notenbank die Entscheidung. Sie verwies auf die im November gesunkene Inflation. Die Preissteigerungsrate war im November auf 6,6 Prozent gefallen. Sie liegt aber weiter deutlich über dem Zielwert der Notenbank von vier Prozent. Die Notenbank stellt daher weiterhin eine restriktive Geldpolitik in Aussicht. Mit einer restriktiven Geldpolitik soll die Nachfrage gedämpft werden, um die Inflation zu bremsen.

    Die russische Wirtschaft wird aktuell vor allem durch die Rüstungsproduktion gestützt, die wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine massiv ausgebaut wurde. Der Mangel an Arbeitskräften treibt die Löhne und verhindert eine Ausweitung der Produktion, was die Preise treibt.

    Die Privatwirtschaft leidet jedoch unter hohen Zinsen. Laut Ökonomen dürfte die aktuelle Zinssenkung angesichts des weiterhin hohen Niveaus kaum Erleichterung bringen. Im kommenden Jahr dürften Steuererhöhungen die Inflation anschieben. So soll die Mehrwertsteuer um von 20 Prozent auf 22 Prozent angehoben werden. Dies schränkt die Möglichkeit für künftige Zinssenkungen ein./jsl/men





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
